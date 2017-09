Ruud venter fortsatt på prøveresultater

sport

Midt under kampen ble han svimmel og måtte trekke seg. Det samme skjedde under en turnering i Washington tidligere i sommer. Derfor valgte team Ruud å gjøre en grundig sjekk av 18-åringen.

– Vi har ikke fått svar på alle blodprøvene ennå. Det tar litt tid å få analysert om man har allergier av noe slag. Så langt har vi fått beskjed om at han ikke lider av vitaminmangel, men at kan kanskje har hatt en infeksjon i kroppen. Svimmelheten har inntruffet når det er varmt. Det er uvant og tøft å spille når temperaturen er godt over 35 grader, sier faren Christian Ruud til NTB.

Ruud tapte tirsdag for Jurgen Zopp fra Estland i en Challenger-turnering i polske Szczecin.

Snuser på noe stort

– Den neste tiden skal han spille her i Europa, og da er ikke varmen noe problem. Det var i hvert fall ikke det i Polen. Jeg synes han spilte bra mot Zopp, men han møtte en motstander som synes å ha storformen inne. Jeg føler at Casper snuser på noe stort, og naturligvis er vi litt skuffet over at han tapte. Han er likevel ved godt mot og jobber på videre. Nå gjelder det å snu trenden, sier pappa Ruud.

Allerede i neste uke skal Casper Ruud i aksjon igjen i Romania. Det er en Challenger-turnering i Sibiu hvor spillere ranket mellom 100 og 250 er med.

Til Sør-Amerika

Planene framover er at han etter turneringen i Romania skal trene knallhardt i tre-fire uker og kanskje ta seg en hvileuke for å hente overskudd. Så blir det tre turneringer i Sør-Amerika før sesongen 2017 er slutt. I fjor spilte han i Buenos Aires, Santiago og Lima.

Neste år er det Australian Open som står først på listen. Er han blant de 100 best rankede er han klar for hovedturneringen. Ruud ligger for øyeblikket som nummer 137.

Foran årets turnering i Melbourne måtte han kvalifisere seg. Han tok seg helt fram til tredje og siste kvalifiseringsrunde før det ble stopp.

(©NTB)