Solbakken optimist før europaligaåpningen

sport

– Lokomotiv er det sterkeste laget vi skal møte i gruppen. Jeg har sett seks-sju av deres kamper, og de har en litt dalende formkurve etter å ha spilt noen gode kamper tidlig i sesongen, sier han.

Selv mener han at FCK er på rett spor etter en vaklende sesongstart i superligaen og tap sammenlagt for Qarabag i mesterligakvalifiseringen. Sist helg ble sterke Midtjylland slått 4-3.

Solbakken ser ikke bort fra at ett poeng torsdag kan bety en god start.

– Vinner vi, er det en kanonstart, men uavgjort kan også være brukbart. Det kommer an på hvordan kampen forløper. Skaper vi seks store sjanser og de én, vil vi nok ikke være fornøyd med ett poeng, sier den norske treneren.

Øvrige rivaler i gruppespillet er Zlin fra Tsjekkia og Sheriff Tiraspol fra Moldova.

Lagkaptein William Kvist avviser at problemene i begynnelsen av sesongen er resultat av at spillerne er mette etter to sesonger med stor sportslig suksess.

– Det har jeg ikke på noe tidspunkt følt. Det er nok ting som ikke har fungert så godt som vi håpet, men det skyldes ikke mette spillere, sier han.

– Nå er skuffelsen over å miste mesterligaen bak oss. Vi vasket tavlen ren i landslagspausen, og vi snakker ikke lenger om Champions League. Nå er jeg sikker på at alle gleder seg til europaligaen.

(©NTB)