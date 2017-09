Tøft comeback for Henrik Bjørnstad

sport

Etter første dag ligger den tidligere PGA-tourspilleren på en foreløpig 114.-plass av de 150 startende. Han er ni slag bak lederen og fire slag bak der cuten trolig vil gå.

Bjørnstad startet på det 10. hullet og fikk par på det første. Så ble det dobbeltbogey på det neste, før han fikk en birdie på sitt tredje hull for dagen. Så ble det bogey på fjerde og sjette og en ny dobbeltbogey på det åttende hullet. Han måtte også tåle en bogey på hull en, som var hans tiende for runden.

Resten av veien ble det to birdier og to bogeyer for veteranen.

Noe bedre gikk det med Anders Kristiansen og Jarand Ekeland Arnøy. Begge gikk åpningsrunden ett slag over par.

Spillet til Kristiansen var derimot svært ujevnt. Han hadde en eagle, fire birdier, fire bogeyer og en trippelbogey på sin runde. Arnøy hadde fem birdier, to bogeyer og en firedobbel bogey (fire slag over hullets par).

Kristian Krogh Johannessen gikk sin åpningsrunde tre slag over par med en dobbeltbogey, tre bogeyer og to birdier.

De tre nordmennene ligger alle an til å klare cuten.

