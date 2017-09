UEFA vil straffe Spartak Moskva

sport

Den russiske klubben må svare for at tilhengerne tente bluss på tribunen og kastet noen av dem inn på banen. Ett ble kastet slik at det holdt på å treffe kampens tyske dommer Deniz Aytekin.

Dommeren så seg nødt til å avbryte kampen mot Maribor i om lag tre minutter. Kampen ble ferdigspilt og endte 1-1 etter at Maribor utlignet kort før slutt.

UEFA vil behandle disiplinærsaken neste uke. En mulig straffereaksjon er pålegg om å spille en senere kamp uten publikum.

Spartak Moskvas neste mesterligakamp er hjemme mot Liverpool 26. september.

