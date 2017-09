Uvær skapte trøbbel for Tutta

sport

Den norske golfprofilen startet sin åpningsrunde i franske Evian-les-Bains rett før klokken 9 torsdag morgen. En time senere gjorde sterk vind og kraftig regnvær det umulig å fortsette.

Arrangørene valgte da å kalle samtlige spillere tilbake til klubbhuset i ly for været.

Etter ytterligere utsettelser ble hele den første dagen strøket. Arrangøren opplyser at de starter på ny frisk fredag, og at turneringen blir over tre dager og 54 hull.

Strykes

Tutta hadde da innledet sin runde med par på de to første hullene. På det tredje kom det en sur bogey, men den får ingen konsekvenser for henne videre i sesongens siste Major-turnering.

Amerikanske Jessica Korda og den sørkoreanske verdenseneren Ryu Se-yeon kom best i gang av de spillerne som rakk å innlede sin åpningsrunde før uværet slo til. Begge var to slag under par etter henholdsvis åtte og fem spilte hull, men også de starter med blanke ark fredag.

– Vi tok beslutningen om å stryke dagens spill og starte om igjen fredag. Noen spillere vil nok mislike det, men den støyten tåler jeg, sa LPGA-sjef Mike Whan.

Comeback

– Det handlet om spillernes sikkerhet, og om vi hadde tviholdt på 72 hull, ville vi ikke blitt ferdig før mandag eller tirsdag.

Suzann Pettersen vant Evian-mesterskapet i 2014.

Tutta har ikke spilt en turnering på LPGA-touren siden British Open i begynnelsen av august. Nylig måtte hun trekke seg fra Solheim Cup som følge av at ryggen streiket rett før turneringen skulle starte.

