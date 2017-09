Hannover på tabelltopp

sport

Martin Harnik (50. minutt) og Ihlas Bebou (82.) scoret målene foran 49.000 tilskuere på et fullsatt stadion. Hannover er ubeseiret i 14 kamper under sin trener André Breitenreiter og har 10 poeng på de fire første kampene etter opprykket til 1. Bundesliga.

– Vi spilte veldig godt i 90 minutter. Det var severdig fotball, sa Breitenreiter.

Hannover måtte unnvære sitt rekordkjøp Jonathas, som på grunn av skade måtte kaste inn håndkleet rett før kampen. Hamburg innledet kampen best, og etter et kvarter måtte Hannover-forsvarer Felipe bæres ut etter en duell. Han ble erstattet av Bebou.

Gjennombrudd

Hjemmelaget lot seg ikke stoppe, og sakte og sikkert tok laget over kommandoen og skapte sjanser.

Fem minutter ut i annen omgang kom gjennombruddet. Harnik scoret for tredje gang denne sesongen.

Sejad Salihovic ble byttet inn for Hamburg etter en time, og i sin første bundesligakamp på to år holdt han på å utligne med et langskudd.

I stedet scoret nykommeren Bebou og punkterte kampen.

Protester

Tross suksessen er ikke alt bare glede hos Hannover. En del av publikum unnlater demonstrativt å juble i protest mot klubbsjef Martin Kind.

Iver Fossum var heller ikke fredag i Hannovers kamptropp. Han har ennå ikke vært på banen for kubben i den nye sesongen.

