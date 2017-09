Heiberg valgt til æresmedlem i IOC

sport

Det skjedde en time etter at Kristin Kloster Aasen, hans håndplukkede etterfølger, ble valgt til nytt IOC-medlem under kongressen i Perus hovedstad Lima, melder Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Heiberg har vært et svært profilert og respektert medlem av IOC siden han ble valgt inn etter å ha ledet organisasjonskomiteen for Lillehammer-OL i 1994.

Under kongressen fredag takket Heiberg egentlig for seg, men hans status som æresmedlem betyr at han vil ha møterett ved kommende IOC-kongresser og ha mulighet til å påvirke organisasjonens arbeid.

IOC-president Thomas Bach holdt en meget følelsesladet tale til Heiberg og takket ham personlig for innsatsen.

Etter å ha bli klappet inn som æresmedlem holdt Heiberg selv en tale til medlemmene.

(©NTB)