Tretjak ber Ovetsjkin glemme OL

– Hva kan Ovetsjkin gjøre nå? Ingenting, annet enn å spille for Washington Capitals. Han må bare godta situasjonen, sier Vladislav Tretjak til R-Sport.

Den tidligere stjernekeeperen synes Ovetsjkin må akseptere at det ikke ble noen avtale om NHL-pause denne gang, slik at det for første gang siden 1994 blir en OL-turnering uten spillere fra verdens sterkeste liga.

Totalt har 706 NHL-spillere deltatt i OL i de fem vinterlekene siden da. IOC har dekket utgifter til NHL-spillernes deltakelse, men det ble ikke oppnådd enighet om en ny avtale. Bekymring for at pengene ville være bedre brukt på grasrotnivå er en viktig grunn til dette.

Fra NHLs side er det framholdt at klubber som har sendt mange spillere til OL har gjort det dårligere i sesongavslutningen og sluttspillet enn klubber som hadde færre OL-uttatte. To og en halv ukes NHL-pause midt i sesongen rammer også klubbeierne økonomisk.

Ovetsjkin har flere ganger sagt at han ikke vil godta å bli hjemme fra vinterlekene. Han vil spille i Pyeongchang-OL og har faktisk fått støtte fra klubbeier Ted Leonsis.

Leonsis har uttalt at han ikke vil stoppe Capitals-spillere som velger å reise til OL, en tanke også Niklas Bäckström har lekt med.

– Det er gøy at han sier det. Jeg har veldig vanskelig for å se at det skal kunne la seg løse, men vi får se, sa Bäckström i sommer til TT.

NHLs visedirektør Bill Daly hevder at han har fått forsikringer fra Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) om at ingen spillere med gjeldende NHL-kontrakt skal delta i OL.

Tretjak mener åpenbart at det ikke har noen hensikt for Ovetsjkin eller andre å komme på kant med NHL-sjefene for OL-turneringens skyld.

