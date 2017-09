"Useriøs" Kyrgios berget Australia

sport

Kyrgios lå under 1-2 i sett mot 33-årige Steve Darcis, som hadde alle sjanser til å føre Belgia opp i 2-0-ledelse. Den uberegnelige australske stjernen slo tilbake og vant 6-3, 3-6, 6-7 (5-7), 6-1, 6-2 i en kamp som varte tre timer og 36 minutter.

Han la ned 34 ess og leverte 41 rene vinnerslag da han i sin åttende Davis Cup-kamp tok den sjuende seieren.

Tidligere hadde 12.-rangerte David Goffin slott 185.-rangerte John Millman i fire sett. Hadde Kyrgios (20.) tapt for Darcis (77.), ville Australia vært ille ute.

Ikke sulten nok

Tidligere fredag hadde Kyrgios felt en hard dom over egen innstilling.

– Jeg er ikke så seriøs som sporten trenger at jeg er. Jeg jobber ikke for å bli bedre, for jeg er ikke sulten nok Jeg tar ikke tennis alvorlig nok, sa han.

Også i den andre semifinalen i Lille er det 1-1 etter første dag. Serbia må greie seg uten sin store stjerne Novak Djokovic, men Dusan Lajovic (rangert på 80.-plass) slo Lucas Pouille i fire sett selv om franskmannen er 58 plasser høyere oppe på ATP-rankingen.

Glad kaptein

– Det er dette Davis Cup handler om, sa Serbias lagkaptein Nenad Zimonjic, som må unnvære sine tre høyest rangerte singlespillere Djokovic, Janko Tipsarevic og Viktor Troicki.

Jo-Wilfried Tsonga utlignet for Frankrike med seier i tre strake sett mot Davis Cup-debutant Laslo Djere.

Lørdag er det doublekamp i begge oppgjør.

