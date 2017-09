Agüero-show i Manchester City-seier

sport

Den argentinske spissen har fem mål på fire kamper fra start etter lørdagens målras. 29-åringen har i tillegg notert seg for to målgivende pasninger.

Manchester City har fått en dødelig spissduo i Agüero og Gabriel Jesus. Sistnevnte scoret det tredje målet i storseieren etter å ha blitt servert av Agüero.

Agüero scoret kampens to første mål og det siste mot Watford. Først styrte han ballen i hjørnet etter et frispark fra Kevin de Bruyne etter 27 minutter, før han satte sitt annet for dagen etter å ha blitt servert på blank kasse av David Silva fire minutter senere. Agüero fullførte hattricket sitt i det 81. minutt.

2-0-målet var for øvrig hans 200. mål på toppnivå i europeisk fotball.

Jesus la på til 3-0 i det 38. minutt etter å ha lurt seg fri og fått ballen av Agüero. Nicolás Otamendi stanget inn bortelagets fjerde for dagen på en corner i annen omgang på Vicarage Road. Kampens siste mål ble scoret av Raheem Sterling fra straffemerket i det 89. minutt.

Pep Guardiolas menn har fortsatt til gode å tape en kamp i Premier League denne sesongen, og står med 13 poeng etter fem serierunder. Det holder til tabelltopp.

Vardy-straffemål

Watford gikk på sin side på sitt første tap denne sesongen og har fortsatt åtte poeng.

Jamie Vardy reddet 1-1 for Leicester mot Huddersfield fra straffemerket, mens West Bromwich spilte 0-0 mot West Ham.

Jamaal Lascelles ble matchvinner for Newcastle da Stoke ble slått 2-1. Christian Atsu ga hjemmelaget ledelsen på St. James' Park, men Xherdan Shaqiri utlignet for Stoke, før Lascelles avgjorde kampen i Newcastles favør.

