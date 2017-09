Cissé sikker på renvaskelse i sexvideo-saken

sport

– Hvis jeg hadde gjort noe galt, hadde jeg innrømmet det og gjort opp for meg. Bortsett fra at jeg informerte Mathieu og oppfordret ham om å være forsiktig, så kan jeg ikke se hva jeg kan bli bebreidet for, sier Cissé i et intervju med L'Équipe.

Den tidligere Liverpool- og Marseille-spissen føler seg «en million prosent» sikker på at han vil bli renvasket.

– De som fortjener det, vil bli straffet, legger han til.

Det var i juni 2015 at Valbuena gikk til politiet etter å ha blitt kontaktet av en mann som sa han hadde et sexopptak av Valbuena og hans kjæreste.

Cissé og Real Madrid-stjernen Karim Benzema var blant flere som ble anklaget for å ha vært innblandet i utpressingen. Både Benzema og Valbuena mistet fotball-EM på hjemmebane i fjor sommer som følge av saken.

Valbuena spiller i dag for den tyrkiske storklubben Fenerbahçe, mens Cissé i sommer gjorde fotballcomeback for sveitsiske Yverdon på nivå tre.

