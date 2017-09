De Bruyne elsker konkurransen

sport

Pep Guardiola styrket stallen vesentlig foran denne sesongen og er ubeseiret så langt i alle serier og turneringer.

Bare målforskjellen gjør at de er bak Manchester United på Premier League-tabellen.

City kan overta tabelltoppen om de slår Watford senere i dag siden United ikke spiller før søndag.

Benk

De Bruyne lover at de ikke tar for lett på oppgaven mot Watford.

– Vi vet hvilke kvaliteter vi har i laget, og vi vet også at den tid kommer da alle må sitte et par kamper på benken. Det er alltid folk på samme nivå som deg som er klare til å komme innpå og overta plassen, sier den belgiske landslagsspilleren.

De Bruyne mener at det bare taler til de lyseblås fordel.

– Kampprogrammet er hardt, og det er behov for alle.

Dypere

De Bruyne har selv ikke fått en like framtredende plass på laget som han hadde sist sesong. Det bekymrer ham ikke.

. Jeg har alltid sagt at jeg kom til å få en mer dypere rolle etter hvert. Jeg har ikke scoret like mye som jeg gjorde i mine første år i klubben, men jeg har heller ikke en like offensiv rolle lenger. Når det er sagt, så gir det like mye glede å være nest sist ballen som å score. Om ikke mer. Jeg har lært mye av spillere som David Silva, fernandinho og Yaya Toure, og jeg mener selv at jeg hele tiden utvikler meg som spiller.

Kaptein Vincent Kompany er usikker med en lårskade. Det er Pep Guardiolas eneste usikkerhet foran turen til Vicarage Road.

Watford er ubeseiret under lagets nye manager Marco Silva.

(©NTB)