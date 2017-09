Enerly rullet en mil i Oslo

sport

– Det var helt fantastisk. Det er den beste lørdag morgen jeg har hatt på lang tid, forteller han til Nettavisen etter målgang.

John Carew og Vibeke Skofterud var med ham underveis i et prosjekt satt i gang av sponsoren Maxim.

Enerly brukte vel 56 minutter på sin mil.

Da NTB snakket med ham for to år siden var det ganske nøyaktig ti år siden han ble lam fra nakken og ned. Det skjedde under en fotballkamp for Fredrikstad mot Start.

– Jeg lærte fort at hvis jeg var sur og grinete og bitter på det som skjedde, så var folk rundt meg det samme. Da er livet trist. Det å akseptere situasjonen, lev med det, gjør det beste ut av det og så ser vi om et år hvor mye mer jeg kan gjøre da, sa Enerly da.

(©NTB)