Fordel Frankrike og Australia i Davis Cup

Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som har to Grand Slam-titler på merittlista, viste seg for gode for den serbiske duoen Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic og vant i tre strake sett.

Serbias lagkaptein Zimonjic må unnvære sine tre høyest rangerte singlespillere Novak Djokovic, Janko Tipsarevic og Viktor Troicki, og 41-åringen måtte selv trå til i double.

Det endte 6-1, 6-2, 7-6 (7-3) i fransk favør.

Semifinalen ville allerede vært avgjort om det ikke var for Dusan Lajovics sjokkseier over Lucas Pouille fredag. Franskmannen er rangert 58 plasser foran serberen.

I Brussel tok Australia ledelsen 2-1 over Belgia takket være John Peers og Jordan Thompson, som vant 6-3, 6-4, 6-0 over hjemmefavorittene Arthur De Greef/Ruben Bemelmans.

– Vi hadde en jobb å gjøre, og vi utførte den fra første til siste slag, sa Peers, som er 2.-rangert i verden i double.

Søndag skal Jo-Wilfried Tsonga og Lucas Pouille i aksjon for Frankrike, Nick Kyrgios og John Millman for Australia. Vinner en av dem, er laget klart for finale i november.

