Froome om seg selv: – Ser latterlig ut

Briten pryder et par sider uten en tråd, fotografert på en sykkel. Froome sykler for gull både i tempo og landeveisritt i Bergen-VM til uka.

– Jeg kan se at proporsjonene mine er latterlige. Syltynn overkropp, massive lår. Det er det dette som kreves (for å bli best), men jeg ser fram til at jeg legger opp. Da kan jeg gå i treningsstudio og få litt muskler på overkroppen.

– Jeg legger alltid på meg seks-sju kilo utenfor konkurransesesongen. Jeg er en søtmons og sliter med dietter, sier Froome.

32-åringen vant både Tour de France og Vuelta a España denne sesongen. Den dobbelen samme sesong har bare to mann klart før ham.

