Griezmann matchvinner i stadionåpningen

sport

Wanda Metropolitano heter storklubbens nye hjemmearena, som ligger rundt 20 kilometer nordøst for klubbens tidligere lekegrind Vicente Calderon.

I påvente av at det nye stadionet skulle ferdigstilles, har Atlético Madrid spilt de fire første seriekampene på bortebane.

Jagerfly fløy over den fullsatte arenaen og la igjen skyer i Atléticos farger, mens matchballen ble levert ved hjelp av fallskjerm før hjemmemøtet med Málaga lørdag. Kong Felipe, som er Atlético-tilhenger, var også til stede og bidro til en elektrisk stemning.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg vil huske det så lenge jeg lever. Publikumsstøyen var slik at jeg fikk lyst til å gå ut og spille selv, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Henrykt

Etter at den formelle åpningen var unnagjort tok det 61 minutter før Atléticos første scoring på det nye stadionet var et faktum. Antoine Griezmann skrev seg inn i historiebøkene med sitt første seriemål for sesongen.

– Jeg er henrykt over å ha scoret det første målet på denne fantastiske arenaen. Jeg håper det var det første av mange, sa Griezmann, som var tilbake i laget etter karantene.

– Dette er den beste stadion jeg har spilt på, og jeg sier ikke det bare fordi det er min klubb.

Bygger videre

Málaga klarte ikke spolere festen, og 63.114 tilskuere fikk se Diego Simeones menn få en perfekt start på sitt nye stadionliv med tre poeng.

Selv om arenaen med en prislapp på tre milliarder kroner nå er åpnet opp for spill, blir det fortsatt byggearbeider ut sesongen.

– Det kommer til å ta måneder før alt er i orden. Det tar alltid litt tid før det går seg til når du bygger et nytt hus. Men det kommer til å bli bra. Stadion, tribunene, setene. Alt ser helt fantastisk ut, sa Simeone tidligere denne uken.

(©NTB)