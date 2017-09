Kane målløs da Swansea stjal poeng på Wembley

sport

Harry Kane, som alltid venter til september med å score, har for alvor begynt å finne scoringsformen. Onsdag ble det to mål mot Borussia Dortmund. Det ble det også mot Everton forrige runde.

Mot Swansea måtte imidlertid engelskmannen gå slukøret og målløs av banen etter å ha blitt nektet scoring av et hardt arbeidende Swansea-forsvar.

Selv om manager Mauricio Pochettino mente 3-1-seieren i mesterligaåpningen mot Borussia Dortmund skrinla klubbens Wembley-forbannelse en gang for alle, måtte manageren innse at det endte med 0-0 og poengdeling i London lørdag.

– Skuffende

– Det er veldig skuffende fordi vi gjorde alt for å vinne. Vi skapte sjanser og dominerte kampen, men vi var litt uheldige, sa Pochettino til Match of the Day.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men det er nok en uavgjortkamp på Wembley, og det er ikke bra, la han til.

Son Heung-min var nærmest scoring i en tam første omgang, men Swansea-keeper Lukasz Fabianski reddet greit. Polakken stoppet også et frispark fra Kane da Tottenham ikke klarte å spille seg til en ordentlig målsjanse før pause.

Hjemmelaget styrte etter pause, og Kane viste seg som farlig da han smelte ballen i tverrliggeren etter 58 minutter. Moussa Sissoko slo 45 grader ut til spissen, som banket til fra seks meter.

– Stolt

Swansea lå til tider med hele laget langt inne på egen banehalvdel, men Tottenham klarte ikke få hull på byllen. Hjemmelaget ropte også på straffe gjentatte ganger i annen omgang, men fikk ikke gehør hos dommer Mike Dean.

Dermed noterte Swansea seg for nok et sterkt resultat mot et topplag. Tottenham har åtte poeng etter fem serierunder, mens Swansea har fem poeng.

– Jeg er veldig stolt over spillerne og innsatsen de la ned for å få dette resultatet. Jeg sa at de skulle være selvsikre i forsvar. Hvis de gjør det, ligger bra og er kompakte, kan man få et resultat her, sa Swansea-manager Paul Clement til BT Sport.

