Marerittet fortsetter for Palace

– Vi fikk en verst tenkelig start med et tidlig mål imot. Vi var kanskje litt for forsiktige. I 2. omgang var viljen der, men det holdt ikke, sa Hodgson etter kampen, ifølge BBC.

– Vi må utvikle oss til å bli et bedre lag. Selvtilliten kommer når man får spilt god fotball, la han til.

Palace ligger helt sist i Premier League etter fem tap av fem mulige. Det er første gang et lag har tapt sine fem første kamper på toppnivå i England uten å score, ifølge BBC. London-laget har spilt 450 minutter uten å få nettsus.

Palace har dermed passert Newcastles gamle rekord på 438 minutter uten scoring fra 2005/06-sesongen. Lørdag ble Steven Davis matchvinner for gjestene fra sørkysten.

Frank de Boer fikk nylig sparken av Palace, og han har etterlatt en voksen oppgave til Hodgson.

Benteke-miss

Den tidligere Liverpool- og England-manageren, som ifølge Opta har en seiersprosent på 35 så langt i sin Premier League-karriere, ledet laget for første gang lørdag. Han fikk se 32 år gamle Davis sende Southampton i føringen etter bare seks minutters spill.

Det var midtbanemannens første fulltreffer i serien på 489 dager. Forrige mål kom 15. mai i fjor, også det mot Palace.

Det ble med Davis' ene scoring, noe som ga «The Saints» tre poeng med hjem. Davis og co. har åtte poeng etter fem runder. Kampens eneste scoring kom da Wayne Hennessey måtte gi retur på et innlegg fra Dusan Tadic. Den satte nevnte Davis kontrollert inn i nettmaskene.

Palace fikk en gyllen mulighet til å komme à jour etter 16 minutter. Andros Townsend spilte gjennom Ruben Loftus-Cheek, og sistnevnte fant Christian Benteke like foran mål. Fra kloss hold klarte ikke belgieren å overliste Southampton-keeper Fraser Forster.

Loftus-Cheek prøvde seg fra distanse etter en halvtimes spill, men ballen gikk like utenfor venstre stolpe.

Tøft program

Andros Townsend fikk en god mulighet på volley like før pause, men kantspilleren blåste ballen til side for mål. Kort tid etter pause var det Jason Puncheons tur til å misse. Han fikk ballen i ønskeposisjon like foran mål, men 31-åringen måtte konstatere at Forster nok en gang avverget scoring i høljregnet på Selhurst Park.

Vertene kjempet og kjempet i jakten på utligning, men Southampton holdt stand resten av omgangen. Dermed endte matchen i ny skuffelse for Palace-fansen.

Bare Sir Alex Ferguson og Sir Bobby Robson hadde ledet et lag i Premier League i en alder av 70 år eller mer, men lørdag tegnet også Hodgson (70) seg på listen. Palace-ledelsen må håpe at veteranen kan løfte spillerne tiden framover. Det kan imidlertid bli vanskelig. Lagets tre neste kamper er nemlig mot gullkandidatene Manchester City (b), Manchester United (b) og Chelsea (h).

Southampton tar imot United i neste seriekamp. Lørdag fikk stopperbautaen Virgil van Dijk sine første minutter i serien siden 22. januar. Han ble koblet til Liverpool i sommer, men en overgang ble aldri noe av.

