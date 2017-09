Redknapp fikk sparken i Birmingham

sport

Birmingham bekrefter Redknapps avgang på sin hjemmeside lørdag.

70-åringen tok over managerjobben i Birmingham etter sparkede Gianfranco Zola mot slutten av forrige sesong, da klubben var i akutt fare for å rykke ned til League One (nivå tre). Med et nødskrik klarte Redknapp å styre laget unna nedrykk.

Veteranen forlenget kontrakten sin med klubben før denne sesongen, men etter å ha hentet kun fire poeng på sesongens åtte første kamper og gått på seks strake tap i ulike turneringer er det slutt på tålmodigheten til lederne i klubben.

Lørdagens 1-3-tap mot Preston ble Redknapps siste kamp ved roret i Birmingham.

– Jeg er skuffet. Det har vært vanskelig, for jeg fikk bare en ukes forberedelser sammen med alle de nye spillerne som kom i sommer. Det tar mer tid å bygge et nytt lag enn en uke, sa Redknapp til Birmingham Mail.

– Jeg fikk ikke spillerne jeg ønsket før sesongoppkjøringen startet, og så kom det plutselig masse nye mot slutten. Hadde jeg fått tid, ville jeg gitt eierne et lag som ville kjempet om opprykk, det er jeg ikke i tvil om.

Redknapp har vært en profilert manager i engelsk fotball i en årrekke. Han har blant annet ledet kjente Premier League-lag som West Ham og Tottenham. I 2008 vant han FA-cupen med Portsmouth.

