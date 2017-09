Thorsby og Ødegaard delaktig i Heerenveen-snuoperasjon

sport

Ryan Koolwijk sendte hjemmelaget Excelsior i ledelsen etter 18 minutter, men fem minutter etter pause serverte Morten Thorsby ballen til Arber Zeneli, som utlignet for Heerenveen.

Thorsby ble tatt av banen etter 67 minutter, og han fikk se Marco Rojas fullføre snuoperasjonen tre minutter senere.

Martin Ødegaard fikk selskap av Nicolai Næss på banen fire minutter før slutt, og med to nordmenn på gresset holdt Heerenveen unna og sikret tre poeng.

Ødegaard og co. klatrer til tredjeplass på tabellen etter fem serierunder. Ett poeng skiller til AZ Alkmaar og Feyenoord på henholdsvis annen- og førsteplass. Feyenoord kan øke forspranget med poeng mot PSV Eindhoven søndag.

Ruben Yttergård Jenssen slo den målgivende pasningen da Mimoun Mahi scoret for Groningen mot Breda lørdag, men dessverre for Jenssen og co. var det kun et trøstemål. Breda vant 2-1.

