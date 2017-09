Tutta raste på listene i Evian-mesterskapet

sport

Hun lå brukbart plassert etter sin 69-runde fredag (to under par), og halvveis på lørdagens runde så det fortsatt lovende ut. Da hadde hun fått inn tre birdier mot to bogeyer og var ett under par for dagen.

Så begynte problemene. Bogey på 11. hull ble fulgt av dobbelbogey på 12. hull, og etter en ny bogey på 15. hull var Tutta nede på delt 46.-plass.

Det holder til å få spille siste runde søndag, men sjansen til en plassering i tetsjiktet er mer eller mindre borte.

Moriya Jutanugarn fra Thailand overtok ledelsen med en 68-runde lørdag. Hun er totalt ni slag under par, og dermed ti slag foran den norske golfstjernen.

Ayako Uehara fra Japan nøyde seg med 66 slag lørdag og er ett slag bak Jutanugarn i kampen om seier. Ytterligere ett slag bak følger australske Katherine Kirk.

(©NTB)