Vettel imponerte og sikret beste startspor i Singapore

sport

Tyskeren stortrives på den asiatiske banen. Søndag jakter han sin femte Singapore-seier siden han tok den første i 2011.

Det var Vettels 49. pole position i karrieren. Han var i mål tre tideler foran Max Verstappen (Red Bull). Sistnevnte kunne blitt tidenes yngste i beste startspor i formel 1, men til slutt nådde ikke den nederlandske 19-åringen helt opp.

Daniel Ricciardo var tredje raskest lørdag. Red Bull-føreren fra Australia endte foran Kimi Räikkönen, mens VM-leder Lewis Hamilton måtte nøye seg med femteplass.

Vettel mistet sammenlagtledelsen i VM da Hamilton tok seg forbi med tre poeng etter seieren i Italias Grand Prix for to uker siden. Under treningsomgangene i Singapore holdt tyskeren en lav profil, men han viste styrke da alvoret startet. Søndag håper han å vippe Hamilton ned fra tronen igjen.

(©NTB)