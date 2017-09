David Luiz så rødt i målløs London-duell

sport

Arsenal-spillerne trodde de hadde tatt ledelsen i det sjanserike London-derbyet da Shkodran Mustafi headet inn et frispark fra Granit Xhaka et kvarter før slutt, men målet ble korrekt annullert for offside.

Deretter tok følelsene overhånd på Stamford Bridge. Tre minutter før slutt mistet Luiz ballen til Sead Kolasinac, og i jakten på å gjenvinne den satte brasilianeren knottene i beinet på Arsenal-spilleren.

Dermed fikk krølltoppen direkte rødt kort. Før kampen ble blåst av rakk Arsenal-duoen Kolasinac og Héctor Bellerín å pådra seg hvert sitt gule kort.

Misset

I en sjanserik affære var Pedro nærmest for Chelsea, men han misbrukte muligheten da han kom alene med Petr Cech. For Arsenal traff Aaron Ramsey stolpen før Alexandre Lacazette misbrukte returen på åpent mål.

Arsenal hadde vunnet de to siste møtene mellom lagene. Både FA-cupfinalen i vår og Community Shield før sesongstart ga "Gunners" seier.

For første gang under Antonio Conte klarte ikke Chelsea å score i en obligatorisk hjemmekamp.

Stopp

Arsenal på sin side stoppet rekken med bortetap mot nettopp Chelsea. Etter fem strake tap kunne Arsène Wenger endelig ta med seg poeng hjem til Nord-London.

For bortelaget ble Danny Welbeck lyskeskadd 20 minutter før slutten. Angriperen måtte byttes ut.

Chelsea ligger på tredjeplass i Premier League med ti poeng etter fem runder. Arsenal ligger på nedre halvdel med sine sju poeng.

(©NTB)