Lettet og smertefri Aune etter hoppcomebacket

24-åringen imponerte i helgens konkurransecomeback på hjemmebane i Granåsen.

Byåsen-hopperen ble nummer fem (lørdag) og 20 (søndag).

– Jeg kom tilbake med et smell. Artig, for det kriblet litt ekstra i kroppen. Jeg var mer usikker på formen enn jeg noen gang var i fjor vinter, sier Aune til NTB.

– Jeg var ikke så nervøs, men visste lite om hvordan jeg lå an sammenlignet med konkurrentene, fortsetter Aune etter helgens COC-renn i Trondheim.

Stoler endelig på kneet

Han suste inn på verdenscuplaget mot slutten av forrige sesong og fikk sjansen under Raw Air. Rett etter sesongslutt la Aune seg under kniven for å fikse «jumpers knee».

– Jeg er i rute til vinteren. Det er mye bra i hoppingen, selv om jeg er litt ustabil og ikke treffer like bra i alle hopp, sier Aune.

Trønderen har tidligere uttalt at han ikke har kunnet stole helt på kneet. Nå er all tvil rundt det opererte kneet borte.

– Nå stoler jeg 100 prosent på kneet. Jeg gikk høyt over kulen og landet på 134,5 meter lørdag. Jeg var litt nervøs for at det ville gjøre vondt, men satte nedslag og alt sammen. Og uten at det gjorde vondt, sier en lettet Aune.

Rekker ikke verdenscupåpningen

Men fortsatt skal 24-åringen følges tett opp av hoppernes medisinske apparat.

– To måneder med opptrening av kneet gjenstår. Jeg mangler hurtighet i foten. Det er uvisst om jeg blir med på COC-renn i Romania og Klingenthal. Trenerne vil ha meg med, men vi får se hva fysioterapeuten

Og dermed skrinlegger Aune verdenscupåpningen i november.

– Jeg tenker ikke på den. Januar, februar og mars blir min viktigste periode kommende sesong. Det er et VM i skiflyging i januar og et OL i februar. Særlig OL setter jeg foran det meste. Det spørs vel også om ikke hoppuka kommer for tidlig, sier Aune.

Motivasjonen tilbake

Oppturen i helgen gjorde godt for motivasjonen.

– En god helg. Et stort steg i riktig retning. Jeg har hatt mange timer alene i treningsstudioet.

– Jeg vurderte å legge opp etter forrige sesong, men følte press på meg til å fortsette. Jeg valgte å fortsette karrieren, men lurte av og til på om det var noen vits. Motivasjonen var så som så, men resultatene i helgen viser at det var verdt alt slitet. Jeg har fått motivasjon til å jobbe enda hardere. Dette bidrar til å løfte meg, sier Aune.

Han var beste nordmann med femteplass lørdag. I søndagens renn var Joachim Hauer beste norske hopper på niendeplass.

(©NTB)