Maars Johnsen påførte Ajax poengtap

Ajax var på vei mot sin fjerde strake seier i serien da Bjørn Maars Johnsen utlignet til 1-1 etter 71 minutter.

Det var nordmannens annet seriemål for Den Haag etter overgangen fra skotske Hearts før sesongen. 25-åringen spilte hele kampen mot Ajax og sørget for at storklubben fikk en ny "norsk" nedtur etter europaligaforliset mot Rosenborg.

Joël Veltman scoret Ajax' ledelsesmål i det 28. minutt.

Johnsen har startet samtlige seriekamper for Den Haag og har vært med på å ta fire poeng på sesongens fem første kamper. Ajax har ti poeng etter søndagens poengtap.

Johnsen var en del av Lars Lagerbäcks siste landslagstropp, men ble sittende på benken mot både Aserbajdsjan og Tyskland.

Den andre av tidligkampene i Nederland søndag endte med 4-0-seier til Twente over Utrecht. Tom Boere, Thomas Lam, Luciano Slagveer og Oussama Assaidi scoret målene.

