Nordqvist vant Evian-mesterskapet etter omspill

Regnet øste ned over Evian-les-Bains da de to gikk ut til det vanskelige 18. hullet igjen for å gjøre opp om seieren etter å ha sett konkurrentene svikte på de siste hullene i 3. runde.

Nordqvist, som i fjor tapte omspillet i US Open, greide bare bogey. Likevel kunne hun juble da Altomare gjorde dobbelbogey.

Den svenske golfproffen var på delt 11.-plass før tredje og siste runde, fem slag bak ledende Moriya Jutanugarn. Med to tidlige bogeyer søndag så hennes sjanse til å være ute.

Storspill og drama

Da vendte det. Resten av veien greide hun eagle to ganger, birdie fire ganger, og hun var i ledelse alene før det ble bogey på siste hull.

Like etter var fem spillere i delt ledelse på ni slag under par. Altomare greide å forsvare stillingen helt inn, men både Lydia Ko, Katherine Kirk og Moriya Jutanugarn tapte et slag på slutten og endte på delt 3.-plass.

Dermed var det klart for omspill mellom to spillere, og der var svensken den mest nervesterke.

Årets siste majorturnering for kvinner ble avgjort i bare tre runder ettersom torsdagens spill ble avbrutt tidlig og strøket på grunn av uvær.

Tutta langt bak

Suzann Pettersen fikk det ikke helt til i turneringen hun vant i 2014, og hun endte på delt 40.-plass, 11 slag bak vinneren.

Hun var ute av tetstriden etter lørdagens 74-runde, og det startet dårlig også søndag, med tre bogeyer og en birdie på de fem første hullene.

Deretter spilte hun seg opp, og fram til og med 17 hull hadde hun to nye birdier og resten på par. Imidlertid avsluttet hun turneringen med bogey på det mye omtalte, og svært vanskelige 18. hullet. Dermed endte hun to slag over par totalt etter tre dager.

