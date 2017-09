Petter Solberg pådro seg brudd i kragebeinet

sport

Teamet fryktet ryggskade, men Solberg slapp med skrekken.

– Petter pådro seg et brudd i kragebeinet, bekrefter Solbergs pressekontakt Per-Espen Løchen til NTB.

Trolig blir Solberg skrevet ut fra sykehuset i Riga søndag kveld. Samtidig som nordmannen ble sendt til sykehus, vant han lagmesterskapet i årets rallycross-VM sammen med Johan Kristoffersson.

Solberg ligger selv på annenplass i VM-sammendraget, men søndagens skade setter trolig plassen i fare ettersom lite tyder på at den tidligere verdensmesteren kan stille til start i VM-runden om to uker.

– Slapp nokså billig

Mattias Ekström ligger bare fem poeng bak den norske motorkongen når to VM-runder gjenstår.

– Vi fryktet en alvorlig ryggskade, men Petter slapp heldigvis nokså billig unna, sier Løchen.

Solberg var involvert i en krasj i første sving. Skaden førte til utsettelser. Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.

Kragebeinsskader er ingen uvanlig motorsportskade. Det inntreffer ofte når sikkerhetsbeltet strammer til ved sammenstøt.

I fjor fryktet for øvrig Solberg at han skulle bli lam etter en kollisjon under VM-runden i Canada.

Petter Solberg er blitt verdensmester i rallycross to ganger (2014 og 2015).

Beveget Kristoffersson ble verdensmester

Solbergs lagkamerat Johan Kristoffersson vant søndagens VM-runde og sikret dermed VM-tittelen sammenlagt for første gang. Solbergs team sikret også lagmesterskapet.

– Det føles helt utrolig. Jeg tror det tar tid før det synker inn, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her. Nå har vi sikret både VM-tittelen og lagseieren, sa Kristoffersson i NRKs direktesending.

– Jeg synes veldig synd på Petter, men samtidig må jeg få takke familien min, spesielt faren min. Vi har virkelig kjempet for å ta VM-tittelen, sa en tårevåt Kristoffersson videre.

Bakkerud sto igjen i finalen

Andreas Bakkerud fikk en meget svak start og sto igjen på startstreken da finaleheatet kjørte av gårde. Bergenseren kjørte seg raskt opp igjen i feltet og endte til slutt på fjerdeplass i Riga.

Kristoffersson leder VM med hele 271 poeng. Solberg følger på annenplass med 209 poeng, men presses hardt av Mattias Ekström. Svensken er bare fem poeng bak nordmannen.

Andreas Bakkerud ligger på femteplass i VM-sammendraget med 165 poeng. I lagmesterskapet topper PSRX Volkswagen med 480 poeng, mens Peugeot-Hansen-laget har 356. Hoonigan-laget til Bakkerud står med 268 poeng og holder fjerdeplassen 35 poeng bak treer EKS.

