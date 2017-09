Rémy sikret Las Palmas-seier

sport

Den tidligere Chelsea-spilleren entret banen etter 64 minutter og avgjorde kampen da han satte inn 1-0 etter 87 minutter.

Scoringen er franskmannens annet på like mange kamper for Las Palmas. Også ved forrige scoring kom han inn fra benken.

Seieren gjør at Las Palmas ligger på 11.-plass i La Liga, mens Athletic Bilbao faller til femteplass.

Luis Muriel åpnet scoringskontoen for Sevilla da han ble matchvinner med sin 1-0-scoring borte mot Girona.

Colombianeren skjøt ballen i mål med venstrefoten og sørget for at Sevilla fortsatt er bare to poeng bak serieleder Barcelona.

Girona, som ligger på 15.-plass med fire poeng, kunne imidlertid fått med seg poeng søndag. Laget ble tildelt straffespark på overtid, men Alex Granells forsøk fant ikke veien til nettmaskene.

