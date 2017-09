Sørloth-hattrick da Midtjylland knuste Kirkevolds Hobro

sport

Sørloth har imponert etter overgangen til dansk fotball og satte inn både 1-0 og 3-0 etter henholdsvis 20 og 61 minutter for Midtjylland. Mellom de to Sørloth-scoringene gjorde Jakob Poulsen 2-0 for vertene.

På motsatt spissplass sto imidlertid superligaens toppscorer Pål Kirkevold, og etter 71 minutter satte han inn sitt åttende seriemål for sesongen da han omsatte et straffespark i mål og reduserte til 1-3.

Hobro, som har startet sesongen strålende, kom imidlertid aldri nærmere poeng og i sluttminuttene rant målene inn.

Paul Onuachu satte inn 4-1 for Sørloths mannskap etter 88 minutter, mens nordmannen selv kronet dagen på overtid med sitt tredje mål. Det var for øvrig 21-åringens sjette seriemål hittil.

Midtjylland ligger på tredjeplass med 16 poeng, mens Hobro er på plassen foran med ett poeng mer.

(©NTB)