Leishman fikk sin revansj

Australieren ledet med fem slag før søndagens avslutningsrunde i Illinois. Det ble også til slutt seiersmarginen ned til Justin Rose fra England og det amerikanske hjemmehåpet Rickie Fowler.

33-åringen viste styrke mot slutten ved å klare birdie på tre av sine fire siste hull. Med serien 62-64-68-67 endte han 23 slag under par.

Seieren gjorde litt opp for Leishmans vonde opplevelse i Boston for to uker siden. Da kjempet han om seieren, men klappet helt sammen og spilte hele fem bogeyer på sine ni siste hull.

– Jeg var fast bestemt på at noe slikt ikke skulle skje igjen. Derfor gjorde jeg det jeg kunne for å opparbeide meg en så stor luke som mulig. Det klarte jeg, sa Leishman etter å ha tatt sin tredje seier på PGA-touren i karrieren.

Med søndagens triumf hoppet han opp til fjerdeplass i PGA-sluttspillet sammenlagt. Den amerikanske trioen Jordan Spieth, Justin Thomas og Dustin Johnson er de tre beste før neste ukes finaleturnering i Atalanta. Der får kun de 30 beste sammenlagt være med.

Fire spillere klarte i helgen å ta seg inn i topp 30. Blant dem var årets US Masters-mester Sergio García. Han avanserte fra 34.- til 25.-plass ved å bli nummer tolv i Illinois.

Phil Mickelson nådde derimot akkurat ikke opp. Han endte på delt 20.-plass i helgens turnering, og det var ikke nok. Den femdobbelte majorvinneren er nummer 34 på rankingen for PGA-sluttspillet.

