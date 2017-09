Odd forlenget Aalesunds vonde rekke

sport

– I første omgang fikk vi vist hva som bor i oss, men etter pause kunne det ha gått galt. Heldigvis dro vi det i land, sa Odds Jone Samuelsen til Eurosport etter kampslutt.

– Vi vant på grunn av en sterk førsteomgang, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Resultatet gjør at Odd klatrer opp til 6.-plass med 31 poeng. For Aalesund er situasjonen tyngre. "Tangotrøyene" på 11.-plass har 25 poeng, bare fire mer enn Tromsø på direkte nedrykk.

Aalesund har ikke vunnet siden 25. juni. Forrige trepoenger kom mot nettopp Odd (5-1), men laget fra Skien fikk altså revansj mandag. Jone Samuelsen, Elbasan Rashani og et selvmål av Daníel Leó Grétarsson hjalp de hvite- og svartkledde til tre poeng. Mustafa "Mos" Abdellaoue scoret gjestenes første mål, mens et selvmål av Fredrik Semb skapte spenning mot slutten. Vertene ledet hele 3-0, men Aalesund kom tilbake til 2-3. Odd holdt så vidt unna.

Drømmestart

Før kampen hadde Odd kun scoret 16 mål i Eliteserien i år. Det var færrest på de tre øverste nivåene i Norge, ifølge NRK.

Hjemmelagets spillere fikk akkurat den starten de hadde ønsket seg i Skien. Etzaz Hussain gikk i bakken i duell med AaFK-keeper Andreas Lie etter knappe fem minutter, og Jone Samuelsen gjorde ingen feil fra straffemerket.

20 minutter ut i oppgjøret var Grétarsson uheldig. Espen Ruud spilte Hussain gjennom i boksen, og sistnevnte sendte ballen i mål via Grétarsson. 2-0 Odd.

Begge lag hadde muligheter utenom Odds to scoringer før pause. Mos Abdellaoue fikk to muligheter, men Odd-keeper Sondre Rossbach hadde kontroll ved begge anledningene. I tillegg hadde Odds Fredrik Semb en redning på strek etter corner. For vertene fikk Oliver Berg og Etzaz Hussain sjanser, men en god Lie i Aalesund-buret avverget.

– Vi fikk en verst tenkelig start. Dette er ikke godt nok, sa AaFK-veteranen Bjørn Helge Riise i pausen.

Rashani-mål

Riise og co. fikk seg en skikkelig nesestyver rett etter hvilen. Da gikk nemlig vertene opp i 3-0, og matchen så ut til å være avgjort. Etzaz Hussain tok nok en gang på seg servitørrollen, denne gang på dødball fra høyre. Like foran kassen dukket lagkamerat Elbasan Rashani opp, og den tidligere Rosenborg- og Brøndby-spilleren tuppet inn 3-0 til hjemmelaget. Men bortelaget ga ikke opp.

Målscorer Rashani forårsaket straffespark imot da han på klønete vis rev ned Abdellaoue i egen boks etter 61 minutter. Abdellaoue var trygg fra elleve meter. Spissen reduserte til 1-3.

Seks minutter etter kjempet Abdellaoue inn 2-3 via Fredrik Semb. Dermed været bortelaget håp om poeng og en utrolig snuoperasjon. Aalesund presset på for utligning i siste del av oppgjøret, men Odd holdt så vidt unna.

– Vi slapp inn altfor enkle mål i dag. Men fortsetter vi som vi gjorde i 2. omgang i dag, så tror jeg det blir mange poeng på oss utover. Det hadde ikke vært noe å si på om vi hadde klart 3-3, sa AaFK-trener Trond Fredriksen.

