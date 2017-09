Petter Solberg har sterke smerter dagen etter krasj

sport

Solberg ble skadd etter to påkjørsler i første sving i semifinalen under søndagens VM-runde i Latvia.

– Vi håper å få vite mer ganske raskt, sier Per-Espen Løchen i Solbergs team til NTB.

– Petter har sterke smerter, smerter som går nedover på venstresiden av kroppen. Legene undersøker hva det skyldes, fortsetter Løchen.

42 år gamle Solberg ble verdensmester for fjerde gang i motorsport søndag. Beskjeden om at lagmesterskapet var sikret etter makker Johan Kristoffersons seier i Riga, fikk østfoldingen på sykehuset.

– Han lå på sykehuset da han fikk vite at han var blitt verdensmester for fjerde gang. Johan tok ikke bare VM-tittelen individuelt, men sørget for at vi også vant lagmesterskapet. Det ble en kontrastfylt dag, sier Løchen.

Ikke bilbeltes skyld

Det ble søndag spekulert i om bilbeltet var årsaken til Solbergs kragebeinsbrudd, men Løchen har etter videoanalyser funnet årsaken til hvorfor verdensmesteren fra 2014 og 2015 pådro seg de sterke smertene.

– Jeg har sett på bildene fra kameraet inne i bilen og vet hva som forårsaket skadene. Petter ble touchet bakfra av Sebastien Loeb etter at han var raskest i starten og først inn i første sving. Det var ikke noe ufint fra franskmannen, bare en helt vanlig raceincident.

– Men det gjorde at bakparten på Petters bil slapp og bilen skrenset. Petter var i ferd med å rette opp bilen, og da svingte han rattet så langt han kunne til høyre. Siden han hadde begge hendene på rattet, så kom den venstre albuen veldig langt opp og den ble låst i en uheldig posisjon. Så kom Janis Baumanis og smelte inn i Petters dør. Det var heller ikke noe som Baumanis kunne noe for, men det var da kragebeinet røyk, forklarer Solbergs rådgiver Løchen til NTB.

Klandrer ingen

Allerede da Solberg trykket på radioknappen med høyrehånden like etter kollisjonen, forsto Petter Solbergs team at det var alvorlig.

– Vi hørte på at han at det var veldig alvorlig og at han hadde store smerter, sier Løchen.

Solberg ble umiddelbart fraktet til sykehuset i Riga.

– Det er ingen å klandre for dette. Det er slikt som kan skje i første sving i rallycross. Armen var i veldig ugunstig posisjon siden Petter skulle rette opp skrensen. Skadene har ikke noe med verken bilbelte eller sikkerhetssystemer å gjøre, bemerker Løchen.

I fjor fryktet for øvrig Solberg at han skulle bli lam etter en kollisjon under VM-runden i Canada.

