Reklame fra utenlandske spillselskaper øker for fjerde året på rad

sport

Selv om Lotteritilsynet i fjor varslet at man ville slå kraftigere ned på aktører som promoterte utenlandske spillselskaper, avtar ikke reklameveksten.

– Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M. Andersen i Medietilsynet.

Norske TV-kanaler som sender fra England, som flere av Discovery-kanalene og MTGs kanaler, kan vise reklame for utenlandske bookmakere, selv om disse spillene ikke er tillatt i Norge.

Ifølge Kampanje ble det brukt 866 millioner bruttokroner på slik norgesrettet reklame i fjor. Det er en vekst på 17 prosent.

Fornøyd tross vekst

Til tross for veksten i det som omtales som ulovlig spillreklame, er Lotteritilsynet fornøyd med sine tiltak.

– Veksten er mindre enn før og det er bra, men den skal lenger ned. Vi jobber hardt hver dag med å stanse den totale mengden med ulovlig reklame. Dette viser hvor viktig jobben og samfunnsoppdraget vårt er med å skjerme sårbare grupper mot spilleproblemer er.

– Det er også vårt oppdrag å skjerme det norske markedet. Det er særlig risikospillere vi er opptatt av og reklamen på TV er særlig rettet mot de. Vi vet fra hjelpelinjestatistikken at 74 prosent av dem som ringer inn med spilleproblemer på grunn av kasinospill på nett, nevner et utenlandsk spillselskap som årsak. Dette vitner om et stort ansvar, sier Anne-Mette Hjelle, kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet, til Kampanje.

Nå varsler man stenging av 460 nettsider som promoterer utenlandske bookmakere. Flere hundre nettsider er allerede stengt etter pålegg fra Lotteritilsynet.

Gir seg ikke

Daglig kan man i sosiale medier, som Twitter, se reklame og spillanbefalinger for selskaper som NordicBet, Unibet og ComeOn.

Sistnevnte selskap brukte 80 millioner kroner på TV-reklame på norske TV-kanaler i fjor. Spillselskapet har ingen planer om å minske trykket mot potensielle norske kunder.

– De nye reklametallene viser tydelig at toppen i spillbransjen ennå ikke er nådd, langt ifra. De viser også tydelig hvor viktig bidrag spillbransjen tilfører norske arbeidsplasser og mediebransjen spesielt. Uten disse millionene hadde mediemangfoldet i Norge vært svakere og flere kanaler hatt mindre muligheter til å konkurrere. Nå er det snart opp til resten av mediebransjen å hevde sin rett på disse midlene, sier Country Manager Stian Røsvik Bjørstad i ComeOn til Kampanje.

(©NTB)