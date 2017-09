Rooney tilsto promillekjøring, fratatt lappen i to år

sport

Everton-spissen ble også dømt til ett års samfunnstjeneste. Han er ilagt å jobbe 100 timer ubetalt.

Rooney ble arrestert av politiet i Cheshire etter midnatt 1. september. Han var på vei hjem fra en fest da han ble vinket inn. Han ble løslatt mot kausjon.

Mandag måtte han møte i retten, og der erkjente han seg skyldig i å ha kjørt i påvirket tilstand. Gjennom sin advokat sa 31-åringen at han «angret dypt» og at det var en «forferdelig tabbe», skriver BBC. Rooney la også til at han innser at han har skuffet seg selv, familien og fansen.

Rettsmøtet gikk dagen etter at Rooney var tilbake på Old Trafford for første gang etter overgangen fra Manchester United til Everton. Han gikk av banen målløs mot slutten av kampen, som United vant 4–0.

(©NTB)