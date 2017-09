Ruud ned to plasser

sport

Unggutten har slitt en del i senere tid. Sist uke røk han rett ut av Challenger-turneringen i polske Szczecin.

For to uker siden måtte Ruud trekke seg fra en tilsvarende turnering i Sevilla. Han følte seg svimmel og ga seg litt ut i det andre settet. 18-åringen følte også på svimmelhet da han spilte i Washington tidligere i sommer.

Team Ruud valgte derfor å gjøre en grundig sjekk av tennistalentet etter det som skjedde i Sevilla.

– Vi har ikke fått svar på alle blodprøvene ennå. Det tar litt tid å få analysert om man har allergier av noe slag. Så langt har vi fått beskjed om at han ikke lider av vitaminmangel, men at kan kanskje har hatt en infeksjon i kroppen. Svimmelheten har inntruffet når det er varmt. Det er uvant og tøft å spille når temperaturen er godt over 35 grader, sa faren Christian Ruud til NTB torsdag.

Casper Ruud skal tirsdag møte tsjekkiske Vaclav Safranek i første runde av Challenger-turneringen i rumenske Sibiu. Safranek er rangert som nummer 203 i verden.

Rafael Nadal topper ATP-rankingen foran Roger Federer, mens Andy Murray ligger på tredjeplass.

(©NTB)