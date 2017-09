Solbakken gleder seg over FCKs oppsving

sport

Det er like mange scoringer som FCK hadde på sine sju første oppgjør i den danske serieinnledningen. Søndag ble Helsingør banket 4-0.

Seieren var i praksis i boks tidlig. Hovedstadslaget ledet med tre mål etter litt over en halvtime.

– Det var fint å avgjøre så tidlig. Nå har vi spilt tre kamper på åtte dager, og det er cupkamp midt i uken som kommer, så dette var et ønskescenario for oss, sa Solbakken.

Han gleder seg over at FCK har kommet inn i en god stim. Nordmannen måtte for litt siden tåle en del kritikk for svakt spill og dårligere resultater.

– Hvis vi tar en kikk på de fem siste kampene, har fire av dem vært gode. Unntaket er tapet mot Nordsjælland (0-3), sier Solbakken.

Oppsvinget har ført FC København nærmer tabelltoppen. Laget har nå 15 poeng og ligger på femteplass etter ni kamper. Det skiller fire poeng opp til serieleder Nordsjælland, som mandag møter bunnlaget AGF på hjemmebane.

Overraskelsen Hobro, med den norske toppscoreren Pål Alexander Kirkevold i laget, besitter annenplass – to poeng foran FCK.

