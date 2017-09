Liverpool dominerte, byttet ut Coutinho og ble slått ut av ligacupen

sport

Alt handlet om de rødkledde gjestene fra Merseyside før pause. Leicester var knapt nær ballen, mens gjestene kom til 13 avslutninger og manglet bare den forløsende scoringen.

Den kom aldri, og da manager Jürgen Klopp i pausen bestemte seg for å hvile Coutinho, snudde kampbildet. Vertene, som knapt fikk til noe som helst før hvilen, jobbet seg inn i kampen.

Typisk nok for Liverpool kom det nok et baklengsmål etter en dødball. Liverpool klarte aldri å rydde opp etter en cornersituasjon, der Marko Grujics klarering etter 65 minutter havnet hos Ben Chilwell, som lempet ballen inn i feltet. Der tapte bortelaget tre strake dueller før Shinji Okazaki scoret via Liverpool-backen Andy Robertson.

Liverpool kastet innpå skadeforfulgte Danny Ings i jakten på utligning. Ings spilte sin første kamp etter et 12 måneder langt skademareritt. Innbytteren var nær utligning etter fire minutter på banen, men klarte ikke å styre ballen forbi Leicester-keeper Ben Hamer.

Minuttet etter kunne i stedet Islam Slimani vakkert punkterte kampen med sin 2-0-scoring helt oppe i krysset. Algerie-spissen hadde skapt svært lite før han fikk fritt leide og etter pasning fra Okazaki kunne ordne tomålsledelse med en lekker avslutning.

Møtes igjen lørdag

Begge lag stilte med B-pregede startoppstillinger i ligacupens 3. runde. Allerede lørdag møtes lagene igjen på samme bane. Da i Premier League, hvor Liverpool håper på en resultatmessig opptur etter tap mot Manchester City (0-5), uavgjort mot Sevilla (2-2) og Burnley (1-1) og tirsdagens cupexit mot Leicester.

Klopp kikket ned i bakken da exiten var et faktum, men samtidig var det tydelig at tyskeren ikke la all verden i ligacupen denne sesongen. Hvilingen av Coutinho var et bevis på at tirsdagens nederlag ikke var av den verste sorten for Liverpool.

Leicester har vunnet ligacupen tre ganger, i 1964, 1997 og 2000.

Stoke utslått

Bristol City har for første gang slått ut to toppserielag på rad i ligacupen etter 2-0 mot Stoke. Famara Diedhiou og Matty Taylor scoret målene som sendte gjestene fra Stoke ut allerede i 3. runde. I forrige runde vant Bristol City borte mot Watford.

Tottenham tok seg videre etter 1-0 mot Barnsley. Kampen ble ikke TV-produsert, og fansen måtte nøye seg med radiooverføring fra Wembley. Matchvinner ble Dele Alli midtveis i 2. omgang.

Premier League-jumbo Crystal Palace fikk en etterlengtet opptur. London-laget er uten både mål og poeng i ligaen, men vant 1-0 hjemme mot Huddersfield etter Bakary Sakos tidlige vinnermål.

West Ham har heller ikke unngått kritikk, men fikk et løft med 3-0 mot Bolton. Angelo Ogbonna var frempå allerede etter fire minutter, mens også Diafra Sakho og Arthur Masuaku kom på scoringslisten.

Swansea er også videre etter 2-0-seier borte mot Reading.

(©NTB)