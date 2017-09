Nylands lag fortsatt uten hjemmeseier

sport

Den norske keeperen ble overlistet to ganger av gjestenes Boris Taschtschi, og dermed ble det bare ett poeng og en fortsatt tilværelse i tabellens bunnsjikt i 2. Bundesliga.

Forsvarsspilleren Hauke Wahl sto for begge hjemmelagets mål. Han gjorde 1-1 i det 42. minutt og 2-1 i det 52. minutt, men ledelsen varte bare to minutter før Duisburg utlignet.

Mats Møller Dæhli er ute med en muskelskade og var ikke i troppen da St. Pauli vant 1-0 borte mot serieleder Holstein Kiel i tirsdagens lokaloppgjør.

Johannes Flum ble matchvinner for St. Pauli og sørget for at vertene måtte overlate tetplassen til Sandhausen, som vant 1-0 over Union Berlin.

St. Pauli er på femteplass, men bare ett poeng bak lederlaget.

