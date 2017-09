Ruud videre i Romania

sport

Snarøya-gutten møtte tsjekkiske Vaclav Safranek, ranket som nummer 202 i verden, i første runde av ATP-turneringen i Sibiu i Romania. Nordmannen, ranket som nummer 139, hadde få problemer og vant første sett 6–1. På 3–0 til Ruud i det andre settet hadde tsjekkeren fått nok og trakk seg fra kampen.

I andre runde venter Roberto Carballes Baena fra Spania, ranket som nummer 104 i verden. Ruud slo for øvrig spanjolen i februar i ATP-turneringen i Rio,

Ruud har slitt en del i senere tid. Sist uke røk han rett ut av Challenger-turneringen i polske Szczecin, og for to uker siden måtte Ruud trekke seg fra en tilsvarende turnering i Sevilla. Da følte han seg svimmel og ga seg litt ut i det andre settet. Onsdagens seier kommer dermed godt med for den norske 18-åringen.

(©NTB)