Vålerenga drømmer om Ullevaal-retur

Den første cupfinalebilletten deles ut onsdag når Vålerenga tar imot Sarpsborg på Vålerenga stadion onsdag.

Det er snart tre måneder siden hjemmelaget vant en seriekamp, og Oslos stolthet ligger kun ett poeng over nedrykksstreken. Men onsdag kan Vålerenga få en etterlengtet opptur og bli klare for sin første finale siden 2008. Den gang ble det 4-1-seier over Stabæk.

Sarpsborg på sin side kjemper om medalje og var sist i finalen i 2015. Det endte riktignok med tap mot Rosenborg.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det blir en kamp mellom to lag som ønsker å angripe og ønsker å ta initiativet i kampen.

– Jeg tror ingen av lagene vil legge seg bakpå og prøve å være forsiktige. Her er det bare å gå «all in». Hvis begge lag gjør det får vi en underholdende kamp, sier Mathisen.

Det står mye på spill

– Det er en kamp mellom to lag som har hatt to vidt forskjellige sesonger. Sarpsborg har vært fantastisk gode og fått veldig mye ut av veldig lite i flere sesonger. Og mens Sarpsborg kjemper om medaljer, kjemper Vålerenga mot nedrykk, selv om jeg ikke tror det vil skje, sier Mathisen og fortsetter:

– Men fotballen er sånn at dersom Vålerenga tar seg til cupfinale, beholder plassen i Eliteserien og har fått ny stadion, så vil dette bli husket som en god sesong for Vålerenga, sier Mathisen.

– Sarpsborg kan ha en fantastisk sesong selv om de skulle ryke ut, mens Vålerenga får en elendig sesong hvis de ryker ut. Det står ekstremt mye på spill, spesielt for Vålerenga. Det blir interessant å se hvordan de takler det, sier han videre.

Sarpsborg favoritter

Dersom man skulle sette penger på en vinner holder Mathisen østfoldingene som knappe favoritter.

– I utgangspunktet vil jeg si at Sarpsborg er små favoritter. Men Vålerenga spiller på hjemmebane og vil få godt med støtte på stadion, så jeg tror dette blir en rimelig jevn kamp. Men skal man plukke en liten favoritt blir det Sarpsborg, sier Mathisen.

Vålerenga kommer fra 0-3-tap borte mot serieleder Rosenborg i serien, men i en enkelt kamp kan alt skje. Det vet Vålerenga godt ettersom Ronny Deilas mannskap slo nettopp Rosenborg på Lerkendal 2-1 i kvartfinalen.

Sarpsborg på sin side knuste Mjøndalens cupdrøm på Isachsen Stadion da laget vant 2-1 i slutten av august.

Nå gjenstår kun ett hinder før Ullevaal stadion venter for enten Vålerenga eller Sarpsborg. Vinneren møter Molde eller Lillestrøm, som gjør opp seg imellom på Aker Stadion torsdag.

