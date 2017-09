Windingstad imponerer i Sør-Amerika

sport

23-åringen gikk til topps i superkombinasjonen etter å ha ligget på 14.-plass etter super-G-delen. Windingstad var raskest i slalåm og endte til slutt 13 hundredels sekund foran sloveneren Miha Hrobat.

– Veldig moro å vinne to renn her nede. Jeg har fått en del minutter med super-G-ski under beina, og jeg følte meg klar for renn. Det gikk jo også ganske bra, jeg leverte i slalåmdelen, sier Windingstad.

Han vant også et renn i starten av alpinlandslagets samling i Chile. Dermed har han sikret seg verdifulle FIS-punkter med tanke på startposisjon i verdenscupen i storslalåm kommende sesong.

– Det største målet for sesongen er vel å kjøre meg inn i topp 30 i verden i storslalåm. Det ultimate målet vil vel være å kvalifisere seg for OL, sier Bærum-alpinisten.

Bjørnar Neteland og Stian Saugestad kjørte også mandagens superkombinasjon. De endte henholdsvis på 7.- og 11.-plass.

(©NTB)