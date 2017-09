Aalbu om betent TV-krig: – Vondt å se at noen der ute ikke forstår hva saken handler om

sport

Han mener spesielt ett punkt aldri kom fram i den betente striden:

– Det som har vært det vanskeligste, sånn personlig, er at poenget aldri kom fram i starten. For det gagner en rettighetshaver at mange TV-hus og skrivende medier fokuserer på Eliteserien, men én ting ble borte. Vi, jeg sier fortsatt vi, fikk ikke vise målene fra alle kampene direkte. Det måtte gå bak betalingsmur, selv om vi hadde betalt 400 millioner kroner i året for det.

– At TV 2 viser stor interesse er kjempeviktig, men det går jo ikke at en ikke-rettighetshaver kan vise de samme målene på åpen TV, mens den som har kjøpt rettighetene, ikke har lov til det, sier Aalbu.

Han presiserer at det er slik han så saken mens han fortsatt var sportsdirektør i Discovery. Aalbu følger selvsagt saken tett også i sin nye jobb.

– Det er vondt å se at noen der ute ikke forstår hva saken handler om. Tror folk virkelig at Discovery kan fortelle TV 2 hva de skal sende? Vi ville at TV 2 skulle sende mye vi, men det må stå i stil med hva du har betalt penger for, og du må vite hva du har kjøpt og hvem som kan levere hva, sier den nye sjefen i Ullevaal Media Center.

Venter på rettslig avklaring

– Hvordan ser du på dette med spiller- og trenerboikotten i FotballXtra?

– Det var ikke det Leif Øverland (i Norsk Toppfotball) sa, men noe mediene skrev. Mediene ønsker å bruke ordet «boikott». Han anbefalte klubbene ikke å stille opp, ingen boikott, men at folk skulle tenke seg om før de besøkte et TV-hus man er i konflikt med, sier Aalbu.

– Jeg skal ikke si så mye om dette, for det er ikke mitt bord. Du skal ikke boikotte noen, men inntil dette er løst må vi avvente. Får vi en avklaring som sier at det TV 2 har gjort er «fine», da er det det. Det er viktig å få ryddet dette av veien. Fotball Direkte kunne gått på MAX, men det er ikke lov fordi man må sikre folk på stadionene. Kravet er at det skal være bak betalingsmur, men så velger de uten rettigheter å vise til nyhetsretten. Så får vi se om det er innafor eller ikke, sier Aalbu.

Det er uklart når i høst det kommer en avklaring i TV-feiden. Inntil videre ruller målene videre i FotballXtra på TV 2, mens rettighetshavere må gjemme de samme scoringene «bak sladden».

(©NTB)