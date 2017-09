Augsburg-kaptein straffet for ufin gest

sport

TV-bilder viste at Baier spyttet i retning av Leipzig-trener Ralph Hasenhüttl etter å ha blitt taklet hardt nær gjestenes benk, og at han også gjorde en ufin gest.

Dommeren så ikke episoden, og Tysklands fotballforbund valgte å benytte sin rett til å straffe Baier på grunnlag av videobevis.

Det hører med til historien at Baier to ganger prøvde å be Hasenhüttl om unnskyldning, en gang ved kampslutt og igjen i garderoben etterpå, men Leipzig-treneren ville ikke ta hånden hans.

I TV-intervjuer etter kampen prøvde Baier å bagatellisere hendelsen og sa at det var et normalt uttrykk for følelsene som er i spill i en tøff kamp. Onsdag hadde pipen fått en annen lyd.

– Jeg levde ikke opp til min plikt om å være et godt eksempel som Augsburg-kaptein, sa han via Instagram.

Forbundet fant ham skyldig i usportslig oppførsel og ga ham en bot på 20.000 euro (185.000 kroner) i tillegg til en kamps utelukkelse. Han har godtatt straffen.

Augsburg vant tirsdagens kamp 1-0 og er i tetsjiktet i 1. Bundesliga med 10 poeng på fem kamper.

(©NTB)