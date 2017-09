Chelsea etterforskes av FIFA

sport

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekrefter overfor den engelske avisen Daily Mail at det ser nærmere på Chelsea og klubbens aktivitet på overgangsmarkedet, skriver Nettavisen.

– Så lenge etterforskningen pågår kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier en talsmann for FIFA.

Chelsea avviser at klubben har brutt reglene.

– Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.

Atlético Madrid fikk overgangsnekt i 2017 etter å ha blitt tatt for brudd på de samme reglene, mens Real Madrid ikke fikk signere nye spillere i ett overgangsvindu for det samme. I 2014/15 var det Barcelona som fikk overgangsnekt i to vinduer.

Dette er tredje gang Chelsea blir etterforsket for mulige brudd på overgangsreglene.

