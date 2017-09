Messi scoret fire da Barcelona herjet

sport

Barcelona har innledet sesongen med fem strake seirer i La Liga, selv om laget mistet Neymar til Paris Saint-Germain og erstatteren Dembélé med en alvorlig hamstringskade.

Messi ga laget ledelsen tirsdag med et straffespark midtveis i første omgang. Nykommerne Paulinho og Denis Suárez økte hver sin gang like før og etter pause, men da Sergi Enrich reduserte for gjestene våknet Messi til dåd.

Den argentinske superstjernen avsluttet like godt kampen med ekte hattrick. Hans scoringer i det 59., 62. og 87. minutt førte laget opp i 15 poeng av 15 mulige og med 17-2 i målforskjell.

Messi var ikke eneste måljeger som herjet i La Liga tirsdag. Simone Zaza gjorde ekte hattrick på åtte minutter da Valencia høvlet over Málaga med 5-0.

Barcelona er fem poeng foran Sevilla og seks foran tredjeplasserte Valencia før resten av den femte serierunden spilles onsdag og torsdag.

Sevilla får besøk av Las Palmas onsdag og kan redusere luken til to poeng. Real Madrid, som tar imot Betis, er inntil da sju poeng bak Barcelona.

