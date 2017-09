Napoli på tabelltopp etter målrush

sport

Laget kom under på Stadio Olimpico i hovedstaden, men scoringer av Kalidou Koulibaly, José Callejón og Dries Mertens tidlig i annen omgang satte Napoli på sporet av den femte strake seieren.

De seks siste årenes mesterlag Juventus har også full poengpott, men imponerte ikke da Fiorentina ble slått 1-0. Mange tror at dette er sesongen hvor Napoli vil bryte Juventus-rekken.

Stefan de Vrij ga Lazio ledelsen etter en halv time, men Napoli slo voldsomt tilbake i annen omgang. Raúl Albiol fikk stå umarkert på et hjørnespark. Keeper Thomas Strakosha reddet hans avslutning, men Koulibaly satte inn returen.

Så scoret Callejon med et skudd fra spiss vinkel og Mertens med en lobb fra langt hold. Mellom det 54. og det 59. minutt ble 1-0 til 1-3.

Jorginho satte punktum med et straffespark på overtid.

Ingen bekymring

– Jeg var ikke bekymret ved pause, selv om Lazio er et farlig lag som har slått Juventus (i supercupen) og Milan. Gutta gjorde en god jobb i annen omgang, sa Napoli-trener Maurizio Sarri.

Napoli har ikke vunnet serien siden Diego Maradona løftet klubben til titler i 1987 og 1990.

Juventus-trener Massimiliano Allegri var tydelig misfornøyd og stormet av banen etter hjemmekampen mot Fiorentina. Mario Mandzukic scoret tidlig i 2. omgang, men laget misbrukte mange store sjanser etter at gjestenes Milan Badelj ble utvist.

To poeng bak tetduoen er Inter, som tirsdag spilte 1-1 mot Bologna. Milan, som slo Spal 2-0, er ytterligere ett poeng bak.

Dzeko herjet

Edin Dzeko scoret to ganger, traff stolpen to ganger og tvang fram et selvmål da Roma slo tabelljumbo Benevento 4-0. Den bosniske stjernespissen er oppe i fem seriemål, men det kunne vært enda flere.

Dzeko ga gjestene ledelsen midtveis i første omgang og punkterte kampen med 3-0-målet i det 52. minutt.

I tillegg traff han stolpen før Fabio Lucioni gjorde selvmål i det 35. minutt. Lorenzo Venuti bød også gjestene på et mål da han sendte ballen forbi egen keeper kvarteret før slutt. Dzeko jaget hattrick, men traff stolpen igjen i sluttminuttene.

Roma har ni poeng og er på 7.-plass, mens nyopprykkede Benevento er sist med fem strake tap.

