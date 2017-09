Sjögrens Norge forberedt på tøffere oppgaver

sport

Landslagssjef Sjögren og hans utvalgte har fått starten de ønsket seg i VM-kvalifiseringens gruppe 3. Nord-Irland og Slovakia har begge måttet strekke våpen, men i oktober skal Norge gjeste Nederland.

– Det er klart vi går inn for å vinne den kampen. Det blir en del høyere kvalitet, sammenlignet med det vi har møtt til nå i kvalifiseringen. Men det er bare å skjerpe seg. Vi skal brette opp ermene. Det blir tøff motstand, men vi skal være forberedt, sier Chelsea- og Norge-stopper Maria Thórisdóttir til NTB.

Mangel på scoringer har vært den store hodepinen for Norge så langt i 2017. 23-åringen er glad for at effektiviteten var utmerket i første omgang mot slovakene.

Savn

– Det er alltid kjekt å vinne. Det var viktig for oss å ta seks poeng på de to kampene, men det er ekstra kjekt å score litt. Det har vi savnet i det siste. Men ti mål på to kamper, det skal vi si oss fornøyd med, sier Klepp-spilleren.

I sommerens EM hadde de norske spillerne fullstendig scoringsvegring. Landslagssjefen kommer med følgende forklaring på hvorfor målene nå har begynt å komme.

– Det er nye og litt andre forutsetninger. I et mesterskap møter vi de beste i Europa, nå møter vi lag som kanskje er på et nivå under. Likevel skal man score de målene, noe vi har slitt litt med. Det er ingen hemmelighet. Men vi har jobbet hardt for å score mer. Vi har gjort noen små justeringer, og vi ser at vi har fått en ganske bra effekt ut av det, sier Martin Sjögren til NTB.

Svensken gleder seg over prestasjonene de siste dagene.

Hard jobb

– Vi hadde ekstremt bra uttelling mot Slovakia, det var et ekstremt bra resultat. Det er godt med ti mål på to kamper. Det gir oss gode forutsetninger med tanke på fortsettelsen i VM-kvalifiseringen, sier han.

– Det er alltid slik at man vokser på å vinne kamper. Slik er det jo. Men det gjelder samtidig å være ydmyk. Steinhard jobbing er det eneste som gjelder. Denne spillergruppen har vært ekstremt villig til å gjøre den nødvendige jobben på denne samlingen, sier Sjögren.

– Hva sier magefølelsen før resten av kvalifiseringen? Blir det en kamp mellom Norge og Nederland for å kvalifisere seg fra gruppe 3?

– Trolig kommer innbyrdes oppgjør mot Nederland til å bli avgjørende for hvem som vinner gruppen, men akkurat nå tenker vi ikke så mye på det. Nå gleder vi oss over innsatsen vi har hatt i disse to kampene, gjentar landslagssjefen.

(©NTB)