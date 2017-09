Svendsen matchvinner med Lagerbäck på tribunen

sport

Den 20-årige tidligere Molde-spilleren var flere ganger farlig frampå foran 20.650 tilskuere i Stockholm. Han hadde ballen i mål allerede på 0-0 tidlig i annen omgang, men da ble målet korrekt annullert for offside.

I stedet sendte norskamerikanske Mikkel Diskerud gjestene fra Göteborg i ledelsen, men bare fire minutter senere utlignet Hammarby-kaptein Kennedy Bakircioglü med et frispark fra langt hold.

Så var det Svendsens tur igjen. Hans skudd ble reddet, men han var raskest framme på returen og satte ballen i mål til enorm jubel.

Dermed ble Svendsen nordmannen som kunne være mest tilfreds med kampen. Også Mats Solheim startet for Hammarby, mens Thomas Rogne og Vajebah Sakor gjorde det for IFK Göteborg.

Overtidsdrama

I Östersund var det drama på overtid da Malmö tok et viktig poeng. Vertene utlignet i siste minutt, men kunne ha avgjort med et straffespark fem minutter på overtid. Keeper Johan Dahlin berget poeng for serielederen.

Dermed har Malmö fortsatt et stramt grep om gullet i Allsvenskan. Laget har sju poengs luke til Djurgården med seks kamper igjen å spille.

Erdal Rakip og Oscar Lewicki ga Malmö ledelsen hver sin gang i Östersund, men Brwa Nouri (straffe) og Ken Sema utlignet. Sistnevntes 2-2-mål kom i siste ordinære minutt.

På overtid fikk hjemmelaget straffespark, men Dahlin reddet Jamie Hopcutts skudd, og dermed ble det poengdeling.

Stø kurs

Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmö, som fortsatt holder stø kurs mot seriegull. Östersund, som er svensk representant i europaligaens gruppespill, ville med seier ha klatret til 3.-plass, men er i stedet nummer fem.

Alexander Ruud Tveter fikk et innhopp for nestjumbo Halmstad og Harmeet Singh det samme for Kalmar i lagenes 1-1-kamp.

(©NTB)