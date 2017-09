sport

Groningen vant 4-2 over Hercules uten Ruben Yttergård Jenssen i troppen. Oussama Idrissi, Ritsu Doan, Juninho Bacuna og Ajdin Hrustic scoret målene.

PSV Eindhoven vant 4-0 borte mot Putten med to mål av Adam Maher, mens Zwolle vant hele 5-0 over De Meern. Venlo nøyde seg med 3-0 over Blauw Geel.

Onsdag røk tittelforsvarer Vitesse sensasjonelt ut etter straffesparkkonkurranse mot amatørlaget AVV Swift, men de aller fleste topplagene er trygt videre.

(©NTB)