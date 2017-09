sport

– Vi har inspisert banen og bygningene. Alt er OK. Det er ingen bekymringer for anlegget, så det blir løp her, sier Rodrigo Sanchez i den mexicanske arrangørstaben.

Mexicos Grand Prix utgjør den 18. av 20 VM-runder i årets Formel 1-sesong. Fjorårets løp på Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico by ble fulgt av 135.000 tilskuere.

Tirsdagens ødeleggende jordskjelv hadde en styrke på 7,1. Det inntraff sør for hovedstaden, og så langt er det rapportert om minst 230 døde.

